Benfica e FC Porto já conhecem árbitros para os jogos da 2.ª jornada

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as nomeações para os primeiros jogos da 2.ª jornada, onde estão incluídos os duelos de FC Porto e Benfica. Nuno Almeida vai ajuizar a receção do Benfica ao Moreirense, enquanto Luís Godinho foi o escolhido para dirigir o clássico entre Boavista e FC Porto no Estádio do Bessa.





Árbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Nélson Cunha4.º árbitro: Bruno NunesVAR: João BentoAVAR: Carlos CovãoÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.ª árbitro: José RodriguesVAR: Vítor FerreiraAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e José Luzia4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Ricardo Santos4.ª árbitro: David SilvaVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno Jesus