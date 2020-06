Benfica e FC Porto já têm árbitro para a 26.ª jornada

O Conselho de Arbitragem já divulgou as nomeações para os jogos desta terça e quarta-feira, referentes à 26.ª jornada. Nota de destaque para o facto de Carlos Xistra arbitrar a visita do Benfica a Portimão, enquanto Tiago Martins irá dirigir a receção do FC Porto ao Marítimo. De resto, também foi divulgado que Cláudio Pereira vai estar no V. Setúbal-Santa Clara e Hélder Malheiro no Gil Vicente-Famalicão.



Gil Vicente-Famalicão

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Rui Cidade

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: João Bento

AVAR: Carlos Covão





