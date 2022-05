Bouchra Karboubi é primeira mulher a apitar uma final masculina do mundo árabe

Bouchra Karboubi vai entrar para a história como a primeira árbitra de futebol do mundo árabe a dirigir uma final masculina, nomeadamente a da Taça de Marrocos, sábado em Agadir, no sul do país.



A agente da polícia vai arbitrar o jogo decisivo entre o AS FAR, clube das forças armadas marroquinas, e o Moghreb de Tetouan, do norte do país.

Nomeada árbitra internacional em 2016, a polícia de 34 anos já tinha no currículo o facto de ser a primeira mulher a comandar uma partida do campeonato masculino da primeira divisão.

Bouchra Karboubi esteve igualmente em destaque na CAN2022, uma vez que fez parte do VAR na final entre o Senegal e o Egito de Carlos Queiroz, que os primeiros venceram no desempate por penáltis.

No último sábado, Stéphanie Frappart foi a primeira mulher a apitar a final da Taça de França.