Bruno Paixão abandona arbitragem: «Falhei muitas vezes mas nunca de forma premeditada»

Bruno Paixão pendurou o apito. O árbitro, de 47 anos, anunciou o fim da carreira através de uma mensagem no Facebook, onde pede desculpa pelos erros que possa ter cometido, garantindo, porém, não terem sido propositados. Paixão, que esteve 33 anos na arbitragem, fala também dos sacrifícios que fez para se manter ao mais alto nível.





"Bom dia a todos!Venho por este meio, comunicar a todos os meus Amigos que decidi terminar a minha ligação à arbitragem de futebol.Foram 33 anos de carreira, privei-me desde a juventude de muitas coisas normais da vida de qualquer ser humano, lutei contra a minha natureza fisiológica com total dedicação e empenhamento, dei tudo de mim em busca da Excelência.Aguentei sobre mim próprio, no meu silêncio as críticas, as difamações, as provocações, acima de tudo quis sempre ser o mais justo possível, falhei muitas vezes mas nunca o fiz de forma premeditada.Não tenho nenhum caso pendente na justiça e para além de arbitro, sou pai, terminei uma licenciatura e uma pós Graduação em gestão do Futebol Profissional.Atingi as insígnias da FIFA com muito suor, sangue e lágrimas, fiz treinos no limite da dureza e dietas que vocês não podem imaginar, para estar na Alta Competição.Fui durante toda a carreira massacrado, por um jogo que errei muitas vezes, tinha 23 anos e arbitrava jogos da Primeira Liga Portuguesa de Futebol Profissional.Nunca tive uma imprensa amiga.No entanto, estou grato à Arbitragem e ao Futebol por tudo o que me deu.No momento da despedida, não posso deixar de pedir desculpa por todos os erros que possa ter cometido e prejudicado profissionais de Futebol.Por fim agradecer a todos e foram muitos aqueles que nunca me abandonaram nesta caminhada.Outros sonhos se seguirão.Um Abraço a todos."