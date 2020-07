Carlos Xistra coloca ponto final na carreira no FC Porto-Moreirense

Carlos Xistra está a preparar-se pela última vez para apitar um encontro. O árbitro, de 46 anos, coloca um ponto final numa longa carreira quando pisar o Estádio do Dragão para ajuizar o FC Porto-Moreirense, na segunda-feira, encontro que ficará marcado não só pela consagração dos azuis e brancos mas também pelo adeus do albicastrense.





Contas feitas, Xistra carregou o apito e os cartões durante 28 temporadas desde 1992/93, sendo que as últimas 20 foram sempre no escalão principal. Por outro lado, exibiu as insígnias de internacional durante 11 temporadas, entre 2008/09 e 2018/19, época em que atingiu o limite de idade. Na altura, podia ter-se retirado, mas o Conselho de Arbitragem fez-lhe o convite para continuar mais uma época e o albicastrense manteve-se no ativo.Ao longo das 28 temporadas na arbitragem, o antigo internacional dirigiu... 953 (!) encontros, distribuídos por todos os escalões, sendo que 276 foram na Liga. De resto, esse percurso na principal prova do futebol português aconteceu em 2000/01, quando dirigiu o Paços de Ferreira-Beira-Mar (3-2), a 17 de setembro de 2000. Quase 20 anos depois, prepara-se para apitar ao mais alto nível pela última vez.No que diz respeito à próxima etapa, Carlos Xistra ainda não tem o futuro definido. No entanto, não está posta de parte a possibilidade de continuar ligado à arbitragem.