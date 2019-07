Carlos Xistra e três estreantes no novo quadro de árbitros

O Conselho de Arbitragem 'apresentou' o quadro de árbitros para a temporada 2019/20 com destaque para Carlos Xistra, que continua a fazer parte da Categoria C1 Pro. Por outro lado, João Capela e João Malheiro Pinto saem, como já era sabido, do principal escalão, enquanto João Bento, Iancu Vasilica e Gustavo Correia foram os melhores da Categoria C1 e garantiram a subida para completar o elenco de 21 árbitros.





No que diz respeito a Xistra, o juiz da AF Castelo Branco terminou a carreira por atingir o limite de idade, ao fazer 45 anos, mas o regulamento prevê a hipótese de alargar o exercício da atividade por mais três anos. Ora, neste sentido, o Conselho de Arbitragem pesou o estado físico do albicastrense e as condições que teria para continuar, pelo que resolveu convidá-lo a ficar mais uma temporada.Esta é uma possibilidade sempre que um árbitro atinge o limite de idade, embora não seja uma ‘regra’, pelo que cada caso será sempre avaliado individualmente pelo Conselho de Arbitragem.Refira-se que o quadro de vídeo-árbitros passa a ter três elementos (Bruno Esteves, Luís Ferreira e Vasco Santos) em vez de quatro, uma vez que Bruno Paixão vai ser observador nacional para todas as competições não profissionais. O setubalense terminou o curso recentemente e está habilitado para ser observador nessas provas.André Narciso (AF Setúbal)António Nobre (AF Leiria)Artur Soares Dias (AF Porto)Carlos Xistra (AF Castelo Branco)Cláudio Pereira (AF AF Aveiro)Fábio Veríssimo (AF Leiria)Gustavo Correia (AF Porto)Hélder Malheiro (AF Lisboa)Hugo Miguel (AF Lisboa)Iancu Vasilica (AF Vila Real)João Bento (AF Santarém)João Pinheiro (AF Braga)Jorge Sousa (AF Porto)Luís Godinho (AF Évora)Manuel Mota (AF Braga)Manuel Oliveira (AF Porto)Nuno Almeida (AF Algarve)Rui Costa (AF Porto)Rui Oliveira (AF Porto)Tiago Martins (AF Lisboa)Vítor Ferreira (AF Braga)Bruno Esteves (AF Setúbal)Luís Ferreira (AF Braga)Vasco Santos (AF Porto)