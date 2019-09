Cascais Global Sports Summit: Futuro da arbitragem em discussão

A primeira edição do 'Cascais Global Sports Summit' vai explorar diversos temas do desporto, entre os quais a arbitragem. O evento, que vai ter lugar no Centro de Congressos do Estoril, realiza-se já nos próximos dias 18 e 19.Ora, inserido no âmbito da arbitragem, haverá espaço ao painel 'APAF - Árbitro 360', na quinta-feira (17h25), que contará com a presença dos ex-árbitros Duarte Gomes, Olegário Benquerença e Pedro Henriques, bem como do presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves. A moderação estará a cargo de Marco Pina.Entre as figuras com presença confirmada neste evento, destaque para Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica, Alex, defesa que passou por Chelsea, PSG, Milan, entre outros, ou Alberto Contador, ex-ciclista e vencedor da Volta a França em 2007 e 2009.O 'Cascais Global Sports Summit', que conta já com 300 pessoas previstas para cada dia, vai ter três palcos em simultâneo com sessões plenárias, outras mais técnicas e um espaço dedicado a jovens empreendedores.