Conselho de Arbitragem convida jornalistas a fazer de vídeo-árbitro

Os jornalistas vão ter a oportunidade de perceber o que implica, realmente, ser vídeo-árbitro. É que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai realizar uma ação de formação para os profissionais da área, que inclui utilizar a tecnologia e tudo a que isso está adjacente.A iniciativa está marcada para 25 de janeiro na Cidade do Futebol, sendo que, tal como o CA da FPF explica, o grande objetivo é "permitir aos profissionais da Comunicação Social a compreensão mais profunda sobre o funcionamento desta ferramenta de apoio ao trabalho dos árbitros, bem como todos os desafios que apresenta".Haverá espaço para um lado mais teórico, com todo o protocolo explicado e uma parte prática, com a avaliação e discussão de lances em sala, mas também a utilização, por parte dos jornalistas, da tecnologia do vídeo-árbitro. Para tudo isto, a ação contará com elementos do CA, mas também com árbitros e assistentes da Categoria C1 Pro.