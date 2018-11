Conselho de Arbitragem forma instrutores com selo da FIFA

O Conselho de Arbitragem está a formar instrutores de árbitros portugueses através de um curso que tem a chancela da FIFA. A ação começou esta segunda-feira e decorre até sexta-feira na Cidade do Futebol, sendo que conta com a participação de Óscar Ruiz, formador colombiano da FIFA.O objetivo do curso é preparar os instrutores para darem sessões de formação a árbitros sobre diversas áreas da Leis de Jogo, como jogar a bola com a mão, entradas negligentes, uso de força excessiva e situações de fora de jogo, entre outros. Também o uso do vídeo-árbitro entra no âmbito desta ação promovida pelo CA da FPF.Além do Conselho de Arbitragem, também vão passar pela Cidade de Futebol os elementos que integram a Academia de Arbitragem, dois técnicos de arbitragem, duas observadoras nacionais, quatro assessores, um dirigente da APAF e 22 instrutores em representação de cada uma das Associações Distritais e Regionais do país."É fundamental que exista uma estreita colaboração entre o Conselho de Arbitragem nacional e os Conselhos de Arbitragem distritais e que se faça uma grande aposta nos recursos humanos", explicou José Fontelas Gomes, presidente do CA da FPF. "É muito importante o suporte dado aos árbitros nos anos iniciais da sua carreira e daí ter-se avançado para a criação de projetos como este, que pudessem apoiar os Conselhos de Arbitragem distritais nesta tarefa", concluiu.