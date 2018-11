Conselho de Arbitragem já começou a receber clubes

Com o objetivo de manter uma política de maior proximidade com os clubes – e todos os agentes desportivos –, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu o pontapé de saída das reuniões com os clubes da Liga. Nesta fase inicial de época, o organismo presidido por Fontelas Gomes enviou um email aos clubes a informar de que estava disposto a debater os mais diversos temas de arbitragem com os mesmos, sendo que Benfica, FC Porto, Rio Ave e V. Guimarães foram os primeiros.

Estes encontros, que não estão limitados por qualquer prazo (na época passada houve dois momentos específicos), vão decorrendo de acordo com as agendas das equipas e do Conselho de Arbitragem. Refira-se, de resto, que as reuniões acontecem sempre, sem exceção, nas instalações dos clubes.

Para já, os quatro referidos clubes foram os únicos a esclarecer todo o tipo de dúvidas que pudessem ter e também sugerir mudanças, mas há mais quatro encontros agendados para breve. Em causa estão as visitas do CA a Boavista, Sp. Braga, Nacional e Moreirense. As restantes conversas vão acontecer oportunamente nas datas mais cómodas para os clubes e para a equipa orientada por Fontelas Gomes.

Uma vez que não há qualquer tipo de restrição sobre os temas abordados – lances concretos podem ser colocados em cima da mesa, por exemplo –, a ideia também passa por trazer maior clareza às discussões e evitar que haja mais ruído na praça pública em torno dos árbitros.