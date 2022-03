Conselho de Arbitragem revela árbitros para restantes jogos da 26.ª jornada da Liga Bwin

Depois de ter anunciado o juiz que estará no Benfica-Vizela , a partida que marca o arranque da jornada 26 da Liga Bwin, esta sexta-feira pelas 20h15, o Conselho de Arbitragem da FPF anunciou esta quinta-feira os restantes nomeados para os encontros da ronda do campeonato nacional, com especial destaque para as partidas do líder FC Porto e do campeão Sporting.O dragão, que atuará perante o Tondela pelas 18 horas de domingo, terá como árbitro na sua partida Gustavo Correia, num jogo com os assistentes Inácio Pereira e Luís Costa. Hugo Miguel será o VAR e Ricardo Santos estará como AVAR. Quanto ao jogo do Sporting, que entra em campo diante do Moreirense pelas 20h30 também no domingo, mas fora de casa, será ajuizado por João Pinheiro, com Pedro Ribeiro e Luciano Maia como assistentes. Vítor Ferreira será o VAR e Nélson Cunha terá a função de AVAR.Árbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: João PinhoVAR: Cláudio PereiraAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: João AfonsoVAR: Hugo MiguelAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Rui OliveiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Bruno EstevesAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Luís FerreiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Pedro Ribeiro e Luciano Maia4.º árbitro: João CasegasVAR: Vítor FerreiraAVAR: Nélson Cunha