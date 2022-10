Conselho de Arbitragem revela nomeações para todos os jogos da 3ª eliminatória da Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira as nomeações das equipas de arbitragem para todos os encontros da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.Cláudio Pereira estará no Caldas-Benfica, o jogo com o primeiro 'grande' a entrar em campo. Bruno Costa vai apitar o Varzim-Sporting enquanto que Miguel Nogueira irá dirigir o Anadia-FC Porto.Olhanense-B SADÁrbitro: Pedro RamalhoAssistentes: Rúben Silva e Flávio Antunes4.º árbitro: Sérgio C. JesusMoreirense-VilafranquenseÁrbitro: David SilvaAssistentes: Andreia Sousa e David Soares4.º árbitro: João CarvalhoAmora–EstorilÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e José Luzia4.º árbitro: João MendesFontinhas–AroucaÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha4.º árbitro: Paulo BarradasNacional-OliveirenseÁrbitro: Flávio LimaAssistentes: Vanessa Gomes e Ricardo Carreira4.º árbitro: Gonçalo NevesTrofense-FamalicãoÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Tiago Costa e Carlos Martins4.º árbitro: Márcio TorresCanelas-Vitória de GuimarãesÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Bruno Jesus e Hugo Coimbra4.º árbitro: Luís FilipeSanjoanense-BelenensesÁrbitro: Marco CruzAssistentes: Sérgio Ribeiro e José FerreiraMafra-MarítimoÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Daniel MartinsSerpa-Gil VicenteÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Nélson Pereira e Hugo Marques4.º árbitro: Diogo AmadoImortal-FarenseÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Diogo Pereira e Márcio Azevedo4.º árbitro: Gonçalo NunesAc. Viseu-OrientalÁrbitro: João AfonsoAssistentes: Cátia Tavares e João Monte4.º árbitro: Paulo SilvaPenafiel-VizelaÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Rui LimaTondela-Santa ClaraÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Inácio Pereira e Alexandre Ferreira4.º árbitro: João Martins CostaCaldas-BenficaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Ricardo MoreiraValadares-ChavesÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: André Campos e José Mira4.º árbitro: Bruno RebochoTirsense-LeixõesÁrbitro: João PinhoAssistentes: Diogo Pinto e Filipe Fernandes4.º árbitro: Rui SilvaVilaverdense-PortimonenseÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Sérgio Jesus e José Pereira4.º árbitro: Humberto TeixeiraBragança-PevidémÁrbitro: Miguel SilvaAssistentes: Marcelo Adriano e Joni MotaDumiense-RealÁrbitro: João CasegasAssistentes: Bruno Nascimento e João CostaMontalegre-São João de VerÁrbitro: Rui LimaAssistentes: Bruno Rocha e Ricardo LimaSão Martinho-Casa PiaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Tiago MendesOliveira do Hospital-Rio AveÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Sérgio GuelhoRabo de Peixe-SertanenseÁrbitro: Fábio NunesAssistentes: Pedro Rocha e César PeixotoVianense-Beira-MarÁrbitro: Pedro VieiraAssistentes: José Meireles e Luís PintoMachico-BoavistaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Luís Costa4.º árbitro: Anzhony RodriguesVitória de Setúbal-Paços de FerreiraÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: André Dias e Fábio Silva4.º árbitro: Pedro FerreiraPero Pinheiro-PombalÁrbitro: Rui InácioAssistentes: Filipe Correia e Tiago DuarteCourense-CamachaÁrbitro: Flávio JesusAssistentes: Miguel Martins e Renato MonteiroFelgueiras-Sp. BragaÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e André Costa4.º árbitro: Miguel FonsecaVarzim-SportingÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Luciano Maia e Tiago Leandro4.º árbitro: André NetoAnadia-FC PortoÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4.º árbitro: Bruno Vieira