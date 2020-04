Árbitro Fábio Veríssimo infetado com Covid-19

Fábio Veríssimo está infetado com Covid-19, depois de ter testado positivo para a doença provocada pelo novo coronavírus esta segunda-feira. Segundo o comunicado do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, o internacional, de 37 anos, começou a ter sintomas no final da semana passada, mas encontra-se bem e em tratamento em casa, onde irá continuar.





Tal como o mesmo comunicado refere, o contágio aconteceu em Portugal, onde contactou com uma pessoa infetada. Nesse sentido,sabe que Fábio Veríssimo esteve com pessoas que vieram de outro país europeu e que, ao que tudo indica, terá sido essa a fonte de contágio. No entanto, tal como foi referido, encontra-se apenas com sintomas ligeiros.Desta forma, Veríssimo escapou ao contágio em Itália, onde apitou um jogo da UEFA Youth League, a 10 de março, mas acabou por ser infetado no nosso país. Quando voltou de solo transalpino, Veríssimo esteve em isolamento durante 15 dias sem desenvolver qualquer tipo de sintomas, com esse período a terminar ainda antes do final de março. Já em Portugal, não escapou à Covid-19.