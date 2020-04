Coronavírus: Sandra Bastos ajuda Centro Hospital de Entre Douro e Vouga

Os exemplos de solidariedade e ajuda continuam a chegar um pouco de todos os cantos do desporto português. Agora foi a vez de Sandra Bastos, árbitra do principal escalão, decidir ajudar. A internacional da Elite ofereceu uma caixa de viseiras aos serviços de Cardiologia, Urologia e Ortopedia da consulta externa do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga.





Sandra Bastos, de 42 anos, chegou-se à frente, juntou o material em causa e já o ofereceu ao Centro Hospitalar.