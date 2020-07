Direção da APAF toma hoje posse para novo mandato

Os órgãos sociais da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) para o quadriénio 2020-2024 tomam posse hoje, às 18 horas, na sede da Associação de Futebol do Porto. Luciano Gonçalves foi reconduzido à presidência daquele organismo a 22 de maio, num ato eleitoral no qual se registou um número recorde de votantes, apesar de ter decorrido em tempos de pandemia, e no qual não houve votos nulos ou em branco.

Gustavo Sousa, Nuno Conceição e José Rodrigues serão os vice-presidentes, enquanto Artur Soares Dias será o presidente da Mesa da AG.