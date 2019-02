Dirigente do Conselho de Arbitragem de Castelo Branco pede desculpa a Xistra

Vítor Carmona, vogal do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Castelo Branco, pediu formalmente e de forma pública desculpas ao árbitro Carlos Xistra, que reconhece ter ofendido através de uma publicação no Facebook.Em nota enviada esta sexta-feira à agência Lusa, é reconhecido que as declarações no Facebook, feitas no dia do último FC Porto-Benfica, 22 de fevereiro, "colocaram em causa de forma ofensiva Carlos Xistra, como pessoa e como árbitro". Na ocasião, ficou escrito, nomeadamente, que "este árbitro eliminou o Benfica da Taça da Liga".Agora, Carmona afirma que Xistra é "uma pessoa íntegra, correta e honesta", e que a publicação foi um "ato inopidado", que lamenta.Na sequência deste pedido de desculpas, e nos termos exigidos por Carlos Xistra, Carmona procedeu ao pagamento de dois donativos a instituições de solidariedade social da Covilhã, que são a APPACDM da Covilhã e a Casa do Menino Jesus da Covilhã.