Divulgados árbitros nomeados para a 2.ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou esta quarta-feira a lista de árbitros nomeados para os jogos da 2.ª jornada da Liga Bwin, com especial destaque para o Sp. Braga-Sporting, que será ajuizado por Luís Godinho. Já no Benfica-Arouca estará Manuel Mota, ao passo que no Famalicão-FC Porto o árbitro será Nuno Almeida.





Árbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Luís FerreiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Inácio Pereira e Hugo Marques4.º árbitro: Fábio SilvaVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Luciano Maia4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Hélder MalheiroAVAR: Rui CidadeÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Vítor FerreiraVAR: Hugo MiguelAVAR: Ricardo SantosÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e José Martins4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: João CasegasVAR: André NarcisoAVAR: Bruno JesusÁrbitro: David SilvaAssistentes: Tiago Costa e Carlos Campos4.º árbitro: Gustavo CorreiaVAR: Varco SantosAVAR: André DiasÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Manuel OliveiraAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Mota e André Almeida4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo Ribeiro