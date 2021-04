Divulgados árbitros nomeados para a 25.ª jornada da Liga NOS

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira a lista dos árbitros nomeados para os encontros da 25.ª jornada da Liga NOS, com especial destaque para os jogos dos chamados 'grandes'. O líder Sporting, que visita o reduto do Moreirense, terá como árbitro João Pinheiro, ao passo que o Hugo Miguel estará no FC Porto-Santa Clara. Já Luís Godinho estará no Benfica-Marítimo.





Árbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Paulo Brás4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Manuel MotaAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: Diogo CoelhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: David SilvaVAR: António NobreAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Valdemar Maia e Paulo Miranda4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Luís FerreiraAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Carlos Campos4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Vasco SantosAVAR: Bruno RodriguesÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Jorge Fernandes4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Bruno RebochoVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras4.º árbitro: João CasegasVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui Cidade