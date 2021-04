Divulgados árbitros nomeados para a 26.ª jornada da Liga NOS

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira os árbitros nomeados para os encontros da 26.ª jornada da Liga NOS, com especial destaque para os juízes dos encontros a envolver as equipas que ocupam as posições cimeiras da tabela classificativa.





Última equipa a entrar em campo nesta ronda, o Sporting receberá o Famalicão no domingo, pelas 20 horas, com Rui Costa como árbitro principal de uma equipa que terá António Nobre no VAR e Nélson Pereira no AVAR. Horas antes, no Minho, o Sp. Braga-Belenenses SAD será ajuizado por Artur Soares Dias com Vítor Ferreira e Paulo Miranda como VAR e AVAR. Já no sábado, o Tondela-FC Porto terá Fábio Veríssimo como árbitro (Nuno Almeida como VAR e André Campos como AVAR), ao passo que o P. Ferreira-Benfica será ajuizado por Hugo Miguel, com Tiago Martins como VAR e Hugo Ribeiro na missão de AVAR.Árbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Tiago Mota4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Luciano Maia e Nélson Cunha4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: João PinheiroAVAR: Tiago CostaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Vasco SantosAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Nuno Pereira4.º árbitro: João BentoVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André CamposÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: João CasegasVAR: Luís FerreiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Carlos Campos4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Bruno RodriguesÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Vítor FerreiraAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: António NobreAVAR: Nélson Pereira