Divulgados os árbitros nomeados para a 9.ª jornada da Liga Bwin

Já são conhecidos os juízes para a 9ª jornada da Liga Bwin, bem como os árbitros nomeados para as partidas da Liga SABSEG e Liga 3.





Trofense-Sp. Covilhã

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa)

Assistentes: Gonçalo Freire e Ricardo Santos

4.º árbitro: João Pinto



LIGA 3 – 6ª Jornada



U. Leiria-Oriental Dragon

Árbitro: Fábio Silva

Assistentes: João Silva e Luís Fernandes

4.º árbitro: João Costa



Oliveira Hospital-Amora

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Jorge Roque e João Letras

4.º árbitro: João Santos



Montalegre-Sanjoanense

Árbitro: João Bernardino

Assistentes: Afonso Barbosa e Nélson Santos

4.º árbitro: Francisco Coutinho



Caldas-Torreense

Árbitro: Sérgio Guelho

Assistentes: Marco Silva e Francisco Cerveira

4.º árbitro: Tiago Dias



Real-V. Setúbal

Árbitro: Pedro Ferreira

Assistentes: Nuno Freitas e José Pereira

4.º árbitro: Tiago Martins



Sporting B-Alverca

Árbitro: José Rodrigues

Assistentes: Filipe Gomes e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Flávio Duarte



Pevidém-Canelas

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Nuno Pereira e Calso Martins

4.º árbitro: Tiago Mendes



Lusitânia de Lourosa-Fafe

Árbitro: Humberto Teixeira

Assistentes: Manuel Soares e João Martins

4.º árbitro: Miguel Ribeiro



Oliveirense-S. João Ver

Árbitro: João Bento

Assistentes: Pedro Sousa e Rafael Escudeiro

4.º árbitro: Paulo Raposo



U. Santarém-Cova da Piedade

Árbitro: Tiago Neves

Assistentes: Aloísio Figueira e Norberto Calaça

4.º árbitro: João Veríssimo



Felgueiras-Sp. Braga B

Árbitro: Rui Silva

Assistentes: Nuno Fraguito e Tiago Parente

4.º árbitro: André Santos



V. Guimarães B-Anadia

Árbitro: Marco Cruz

Assistentes: Sérgio Ribeiro e Manuel Soares

4.º árbitro: Tiago Sá

André Narciso, da AF Setúbal vai dirigir o V. Guimarães-Marítimo, tendo como assistentes Paulo Brás e Jorge Fernandes. Hugo Silva, de Santarém vai arbitrar o Santa Clara-Famalicão. No que diz respeito aos três grandes, o Tondela-FC Porto será arbitrado por Fábio Veríssimo, da AF Leiria, o Sporting- Moreirense, por Vítor Ferreira, de Braga, e o Vizela-Benfica, terá Luís Godinho, de Évora.