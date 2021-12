Divulgados os árbitros nomeados para a 15.ª jornada da Liga Bwin

Tiago Martins foi o ábitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o encontro entre o Gil Vicente e o Sporting, referente à 15ª jornada da Liga Bwin. Para a receção do Benfica ao Marítimo foi nomeado António Nobre, ao passo que Hélder Malheiro vai apitar o Vizela-FC Porto.Refira-se que no Estádio do Bessa será o francês Jérémie Pignard a conduzir o encontro entre o Boavista e o Moreirense, na sequência do protocolo entre o Conselho de Arbitragem da FPF e o Departamento de Arbitragem da Federação Francesa de Futebol.Árbitro: Hugo Silva (Santarém)Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Nuno Almeida (Algarve)Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: João GonçalvesAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Vítor Ferreira (Braga)Assistentes: Luís Costa e Marco Vieira4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Miguel Nogueira (Lisboa)Assistentes: Paulo Soares e Nuno Pereira4.º árbitro: Rui SoaresVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Tiago Martins (Lisboa)Assistentes: Hugo Ribeiro e José Luzia4.º árbitro: João GonçalvesVAR: João PinheiroAVAR: Tiago CostaÁrbitro: António Nobre (Leiria)Assistentes: Pedro Ribeiro e André Dias4.º árbitro: André NarcisoVAR: Hugo MiguelAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Jérémie PignardAssistentes: Aurélien Drouet e Laurent Coniglio4.º árbitro: Fábio MeloVAR: Pierre GaillousteAVAR: Hamid GuenaouiÁrbitro: Hélder Malheiro (Lisboa)Assistentes: Gonçalo Freire e Rui Cidade4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Luís FerreiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Luís Godinho (Évora)Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Rui CostaAVAR: Sérgio Jesus