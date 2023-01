Duarte Gomes e a escolha para o dérbi: «Ninguém pode colocar em causa a nomeação de Artur Soares Dias»

Os antigo árbitros Pedro Henriques e Duarte Gomes consideraram acertada a escolha de Artur Soares Dias para arbitrar o dérbi entre Benfica e Sporting, da Liga Bwin, agendado para domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.



O árbitro da associação do Porto, de 43 anos e internacional desde 2010, vai dirigir pela sétima vez um dérbi entre Sporting e Benfica, o segundo no Estádio da Luz, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "A escolha de Artur Soares Dias era fácil de prever e é uma escolha adequada", sublinhou Pedro Henriques, à margem do lançamento do INseparable, um gin da autoria de Nélson, antigo guarda-redes do Sporting, que decorreu no Centro de Artes e Criatividade, em Torres Vedras.

Ainda mais, referiu o antigo árbitro, numa semana que "não foi boa para a arbitragem". "O universo sportinguista fez muita crítica em relação ao jogo do Sporting na Madeira, e depois também pelo jogo da Taça de Portugal entre Benfica e Varzim, portanto houve uma tempestade perfeita", recordou.

Pedro Henriques, que conta na sua carreira com muitos dérbis, considera Artur Soares Dias um "dos mais conceituados", o que, acrescentou, lhe dá "coisas que poucos árbitros em Portugal têm neste momento para este tipo de jogo". O juiz escolhido vai arbitrar pela 23.ª vez um jogo entre 'grandes'.

Para a boa prestação de Soares Dias, disse também Pedro Henriques, vão contribuir "muito" os adeptos, mas também a forma como o árbitro vai conseguir gerir os ânimos. "Um gesto que se tem com um jogador, mais ou menos agressivo, a maneira como se mostram os cartões, como se gerem os bancos, isso não vai ter só impacto ali, mas sim naqueles que estão ali a assistir, assim como em casa", justifica.

Por seu turno, Duarte Gomes afirma que "ninguém pode colocar em causa a nomeação de Artur Soares Dias". "É preciso ter experiência para estes jogos. Teoricamente, o jogo está bem entregue, agora que o árbitro tenha a sorte do jogo e que os jogadores contribuam para isso", apelou o também antigo árbitro, dizendo esperar que "os jogadores percebam que têm uma parte importante para que tudo corra bem e que no final não se fale de arbitragem".

No jogo marcado para domingo, referente à 16.ª jornada de Liga Bwin, Artur Soares Dias vai ter como assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, o quarto árbitro vai ser Rui Costa, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins.

O dérbi joga-se num momento em que o Benfica lidera o campeonato, com 40 pontos, enquanto o Sporting é quarto classificado, com 28.