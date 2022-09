Encontro Nacional Árbitro Jovem arranca a 23 de setembro

A 21ª edição do Encontro Nacional Árbitro Jovem, promovida pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), decorre entre os próximos dias 23 e 25 em Castelo de Vide, e Luciano Gonçalves conta que esta seja uma "edição especial". Na apresentação do evento, que decorreu ontem na vila anfitriã, o presidente da APAF deu conta de que o programa prevê a presença já habitual de comentadores desportivos, ex-jogadores, além de árbitros e especialistas em áreas distintas que serão responsáveis por sessões técnico-formativas, estando ainda previsto "um momento de reconhecimento intergeracional pelas carreiras e dedicação de vários árbitros e ex-árbitros".O presidente da APAF manifestou ainda o desejo de que eventos como este "se repliquem pelos 22 distritos e se assumam como importante instrumento para garantir melhores desempenhos ao nível do recrutamento e da retenção".Já Daniel Pina, presidente da AF Portalegre, sublinhou que o evento "vai contribuir para o desenvolvimento da arbitragem distrital e nacional".Recorde-se que o Encontro Nacional Árbitro Jovem é promovido pela APAF e conta com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), da Câmara Municipal de Castelo de Vide e da Associação de Futebol de Portalegre.