Fábio Veríssimo curado da Covid-19

Um mês depois, Fábio Veríssimo ganhou a luta com a Covid-19. O árbitro, de 37 anos, recebeu o segundo teste negativo e confirmou que está totalmente recuperado da infeção do novo coronavírus. O internacional, da Associação de Futebol de Leiria, apenas teve sintomas ligeiros enquanto derrotava a doença e agora está plenamente recuperado.





Desta forma, o árbitro natural de Peniche está livre para retomar a atividade, tal como os restantes colegas da Categoria C1, tendo em visto o regresso do campeonato no final do mês.