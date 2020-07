Fábio Veríssimo nomeado para arbitrar o dérbi entre Benfica e Sporting

Já é conhecido o árbitro que vai apitar o dérbi entre Benfica e Sporting, a contar para a última jornada da Liga NOS. Fábio Veríssimo, juiz da AF Leiria, foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem (CA) para dirigir o encontro entre os dois rivais de Lisboa, que contará ainda com Pedro Mota e Pedro Martins como assistentes e André Narciso no papel de quarto árbitro. O vídeo-árbitro do encontro será Rui Costa e o seu assistente (AVAR) será Tiago Costa.