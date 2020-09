Fábio Veríssimo nomeado para o P. Ferreira-Sporting

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Fábio Veríssimo para dirigir o encontro entre o P. Ferreira e o Sporting, agendado para domingo às 18h30.





Bruno Esteves será o VAR do encontro a realizar no Estadio Capital do Móvel.Árbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e André Dias4.º Árbitro: Humberto TeixeiraVAR: Luís FerreiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Felisberto e Sérgio Jesus4.º Árbitro: Pedro FerreiraVAR: Manuel MotaAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins4.º Árbitro: João Malheiro PintoVAR: Bruno EstevesAVAR: André CamposÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Bruno Trindade4.º Árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Vasco SantosAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º Árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Artur Soares DiasAVAR: Rui Licínio