Fábio Veríssimo volta a testar positivo ao coronavírus e falha Famalicão-Sp. Braga

Fábio Veríssimo está de fora do Famalicão-Sp. Braga, jogo que ia apitar como árbitro principal, depois de voltar a testar positivo para o novo coronavírus. O árbitro já havia estado infetado e foi dado como curado, sendo que teve quatro testes negativos antes de voltar a dar positivo num exame realizado esta quarta-feira.





O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol seguiu as recomendações da Direção-Geral de Saúde e chamou Hugo Miguel para o encontro, sendo que este é um caso em tudo semelhante ao de Rafael Defendi. Veríssimo não terá a Covid-19, mas os resíduos virais fazem com que tenha testado positivo, o suficiente para que, por motivos de precaução, o CA deixe o leiriense de fora.Tal como tem acontecido desde o regresso da competição, todos os agentes de arbitragem estão a ser submetidos a um protocolo de testes e continuam a ser acompanhados em permanência pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol.Voltando ao caso de Defendi, recorde-se a explicação dada por Graça Freitas, que se encaixa precisamente no que se passa com Fábio Veríssimo. "Nesse caso concreto, tudo indica que ele não está infeccioso, mas, como sabem, há algum grau de incerteza. Pensamos que quem teve a doença, fez testes, teve alta e continuou a testar negativo não pode transmiti-la, mas o certo é que no último teste que fez deu positivo. Tivemos de ponderar perante a incerteza científica. Depois de uma primeira decisão de o deixar jogar, ficámos pelo princípio da precaução, definindo que um positivo não joga", afirmou a diretora geral da Saúde na altura.Refira-se ainda que Hugo Miguel ia ser o vídeo-árbitro no V. Guimarães-Moreirense, no mesmo dia, sendo que essas funções passam para André Narciso.