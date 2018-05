São dez os jogadores que vão falhar a jornada inaugural na próxima edição da Liga, isto se continuarem a jogar no principal escalão do futebol português. A decisão chegou através do mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que suspendeu Halliche (Estoril) por dois jogos, enquanto Talocha (Boavista), Pereirinha (Belenenses), Marcelo Goiano (Sp. Braga), Ailton (Estoril), João Góis (P. Ferreira), Matheus Pereira (Chaves), Luisão (Benfica), Neto (Moreirense) e Miguel Cardoso (Tondela) falham uma partida.

Por outro lado, o FC Porto vai ter de pagar multas de 8.763 euros devido ao uso de engenhos pirotécnicos no encontro com o Feirense, enquanto a invasão pacífica de sete adeptos nesse duelo custa 383 euros aos cofres dos dragões. Nota ainda para a multa de 2.870 euros aos azuis e brancos devido a agressões a adeptos no Sp. Braga-FC Porto (0-1) da 4ª jornada. Nesse encontro, dragões e minhotos viram os processos serem arquivados.

Já na 2ª Liga, Carlos Pinho, presidente do Arouca, terá de cumprir 3 meses e 20 dias de suspensão, bem como de pagar 5.960 euros de multa, na sequência de incidentes no Penafiel-Arouca. Em causa estarão insultos à equipa de arbitragem, como se depreende pelo mapa de castigos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto