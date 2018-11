Fernando Marques morre aos 89 anos

Fernando Marques, presidente do Conselho da Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no início dos anos 90, morreu na quarta-feira, aos 89 anos, informou esta quinta-feira o organismo em comunicado na sua página oficial.O antigo dirigente esteve sempre associado ao futebol, em particular com clubes da Associação de Futebol do Porto, onde esteve à frente de várias pastasFernando Marques, que presidiu o Conselho de Arbitragem da FPF entre 1990 e 1993, implementou o sorteio dos árbitros, tendo-lhe sido atribuída a paternidade do termo 'a jarra' para os árbitros que cometessem erros com influência no resultado dos jogos.