Fontelas Gomes é para manter no Conselho de Arbitragem

A lista de Fernando Gomes para a recandidatura à liderança da Federação Portuguesa de Futebol inclui José Fontelas Gomes para continuar a comandar o Conselho de Arbitragem. Record sabe que o plano do presidente da FPF passa por manter a liderança do CA intacta para o mandato até 2024, sendo que as eleições estão agendadas para junho, sem data definida por agora.





Fernando Gomes mantém a figura principal no Conselho de Arbitragem, enquanto decidiu promover uma alteração no Conselho de Disciplina, substituindo José Manuel Meirim por Cláudia Santos na lista para as eleições.