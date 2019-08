Fontelas Gomes elogia Nuno Almeida

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, Fontelas Gomes, ficou satisfeito com o trabalho do árbitro na Supertaça. "O Nuno Almeida fez uma boa arbitragem, esteve seguro e fez um jogo muito bem conseguido, seguindo as indicações dadas para esta época", referiu o dirigente ao Canal 11, garantindo tranquilidade absoluta. "Não sofro pressões. Foi um verão tranquilo e aproveitámos para trabalhar", afirmou, esclarecendo a relação com os dirigentes: "Atendo sempre o telefone e mantenho um bom relacionamento com os todos os clubes e presidentes da 1ª e 2ª Liga. Mas só os recebo quando quero, se entender que há algo a melhorar e não permito que passem dos limites."

Fontelas Gomes disse ainda que "o protocolo do VAR mantém-se o mesmo e não se deve alargar", revelando que só falta explicar as novas regras do jogo ao Boavista – o que sucede hoje –, garantindo que "os árbitros que erram vão continuar a ser punidos ao ficar de fora, sabem disso e concordam".