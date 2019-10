Fontelas Gomes nomeado para painel restrito na UEFA

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, foi nomeado pelo Comité de Arbitragem da UEFA para fazer parte do Painel de Desenvolvimento dos Árbitros europeus, organismo recentemente criado que conta com 14 elementos para seguir a evolução dos árbitros na Europa.Dentro deste restrito lote, nota para a presença de nomes importantes no mundo da arbitragem como David Elleray (Inglaterra), Mike Riley (Inglaterra), Franck de Bleeckere (Bélgica), Herbert Fandel (Alemanha), Nicola Rizzoli (Itália), Pascal Garibian (França), Kyros Vassaras (Grécia) e Carlos Velasco Carballo (Espanha). Diga-se, de resto, que o funcionamento passa por reuniões regulares com um mandato até 2023.Tal como o site da FPF destaca, a escolha de Fontelas Gomes "é visto como um reflexo do trabalho que tem sido feito em Portugal no desenvolvimento e formação dos árbitros", também sustentado pelo crescimento da arbitragem portuguesa além fronteiras, que tem motivado visitas de vários representantes de outros países para 'tirarem notas' dos métodos nacionais.Refira-se ainda que Fontelas Gomes acumula as funções de coordenador da arbitragem para o futsal da UEFA, bem como é representante do Comité de Arbitragem para o futsal.