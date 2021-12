FPF divulga nomeações para três jogos da 16ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou as nomeações para três jogos da 16ª jornada da Liga Bwin. Gustavo Correia, da AF Porto, irá arbitrar a receção do Tondela ao Gil Vicente, enquanto Hugo Silva, da AF Santarém, vai dirigir o Marítimo-Vizela. Em Moreira de Cónegos, o confronto entre o Moreirense e o Estoril vai ter arbitragem de Manuel Mota, da AF Braga. Recorde-se que nesta jornada há clássico no dragão, entre FC Porto e Benfica, no entanto o Conselho de Arbitragem da FPF ainda não deu a conhecer o árbitro que vai dirigir o jogo grande da jornada.