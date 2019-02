FPF ganha processo a Jorge Ferreira no TAD

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A Federação Portuguesa de Futebol ganhou o processo ao ex-árbitro Jorge Ferreira no Tribunal Arbitral do Desporto. O TAD julgou por unanimidade o processo 68 de 2017, no qual Jorge Ferreira contestava da classificação de 2016/17, que o fez descer da Categoria C1 para C2 na altura.Tudo começou a 7 de junho de 2017, quando o Conselho de Arbitragem publicou a referida classificação. O antigo árbitro, da AF Braga, recorreu para o Conselho de Justiça, que entendeu que era necessário ser refeita essa mesma tabela, algo que o CA cumpriu. A nova publicação aconteceu a 5 de setembro e Jorge Ferreira manteve-se relegado para C2, acabando por fazer novo recurso para o CJ. A questão é que esta segunda ação foi rejeitada, motivando o recurso para o TAD que agora está concluído.A decisão final foi tomada a 28 de janeiro, com o TAD a confirmar que o CA agiu bem, de acordo com as indicações dadas pelo CJ, pelo que não encontra razões para que a classificação seja impugnada e que a mesma não merece qualquer tipo de censura.