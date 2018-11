Gonçalo Martins avança com recurso para o TAD

Gonçalo Martins avançou mesmo com um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), no seguimento da decisão tomada no final da última época pelo Conselho de Arbitragem de o despromover da categoria C1 para a C2. A informação consta do portal do TAD e confirma aquilo que o advogado do árbitro havia admitido há uma semana aLembre-se que Gonçalo Martins, assim como o seu assistente Jorge Oliveira, batalham pela reintegração na categoria C1, por considerarem que o método de classificação não é válido, isto depois de o próprio Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter dado razão ao seu recurso. Ora, apesar dessa decisão, o CJ da FPF julgou o "recurso improcedente", por ter "impossibilidade absoluta de satisfação da pretensão do recorrente".