Homem banido de estádios por 15 meses por agressão a árbitro em jogo de infantis

Um homem de 48 anos foi proibido de frequentar recintos desportivos durante 15 meses por agressão a um árbitro após um jogo de infantis na Marinha Grande, em março de 2017. A decisão do Juiz de competência genérica de Leiria obriga-o também a pagar 1.200 euros em multas, pelos crimes de invasão da área de recinto desportivo e ofensa à integridade física qualificada.





O caso aconteceu no Campo de Futebol da Portela, quando o adepto, pai de uma das crianças que estava a jogar, entrou no "recinto desportivo e dirigiu-se ao árbitro, agarrando-o pelos colarinhos da camisola e pelo pescoço, abanando-o, tendo sido impedido de continuar por terceiros, que foram em seu auxílio, após o que o arguido ainda tentou voltar a aproximar-se do mesmo", explica nota da Procuradoria da Comarca de Leiria.Além das multas, o arguido foi também condenado a pagar uma indemnização de 1000 euros, por danos morais, ao árbitro ofendido.