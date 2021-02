Conselho de Arbitragem divulga árbitros nomeados para a última jornada da primeira volta

Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, vai dirigir o Marítimo-Sporting, marcado para sexta-feira às 19 horas, enquanto Nuno Almeida, da AF Algarve, estará em ação no Benfica-V. Guimarães, no mesmo dia e à mesma hora. No duelo da Madeira, o vídeo-árbitro estará a cargo de André Narciso, enquanto o VAR da partida no Estádio da Luz será António Nobre.





O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira as nomeações para os encontros de sexta-feira, depois de já ter indicado Fábio Veríssimo (AF Leiria) - e Rui Oliveira como VAR - para o Belenenses SAD-FC Porto, esta quinta-feira (19h), no Estádio Nacional.Árbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nélson Cunha e Valdemar Maia4º árbitro: David SilvaVAR: Artur Soares DiasAVAR: Rui LicínioÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4º árbitro: Bruno RebochoVAR: Vasco SantosAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Tiago Mota4º árbitro: Carlos MacedoVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4º árbitro: Marcos BrazãoVAR: António NobreAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4º árbitro: Rui LimaVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras4º árbitro: João GonçalvesVAR: Luís FerreiraAVAR: Jorge Fernandes