Hugo Miguel, Luís Godinho e Fábio Veríssimo apitam jogos dos grandes na 21.ª jornada

Hugo Miguel é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o Benfica-Sp. Braga, jogo grande da 21.ª jornada do campeonato. O juiz lisboeta terá Bruno Esteves como vídeo-árbitro na Cidade do Futebol. Por outro lado, o V. Guimarães contará com a dupla formada por Luís Godinho e Nuno Almeida, enquanto o Rio Ave-Sporting terá Fábio Veríssimo e Rui Costa.





Árbitro: Jorge SousaAssistentes: Nuno Manso e Carlos Campos4.º árbitro: Sérgio GuelhoVAR: Iancu VasilicaAVAR: Álvaro MesquitaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Rodrigo Pereira4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Luis FerreiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Rui Teixeira e Nuno Pereira4.º árbitro: Hugo SilvaVAR: Rui CostaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Pedro ViveirosVAR: António NobreAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Vitor FerreiraAssistentes: Pedro Fernandes e Paulo Miranda4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Hélder MalheiroAVAR: José LuziaÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Valter Rufo e Luciano Maia4.º árbitro: David SilvaVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Venâncio ToméÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licinio e Paulo Soares4.º árbitro: Fábio MeloVAR: Tiago MartinsAVAR: André Campos