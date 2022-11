Iturralde González: «Um treinador não pode dizer que o árbitro inventa um penálti... devia ser castigado até 12 jogos»

Iturralde González, antigo árbitro internacional espanhol e especialistapara a arbitragem, condenou as intervenções que vão surgindo de treinadores a apontarem o dedo de forma dura ao trabalho dos juízes no futebol, considerando que o castigo deveria ser severo."Um treinador não pode dizer que um árbitro inventa um penálti, é muito grave. O castigo seria de 4 a 12 jogos", vincou, em declarações ao programa 'El Larguero', dando o exemplo das declarações de Carlo Ancelotti.Em referência à influência do Real Madrid em qualquer decisão arbitral, Iturralde debruçou-se sobre as decisões tomadas no Real Madrid-Girona, que acabou com um empate (1-1) face a um penálti atribuído à formação visitante aos 80 minutos."O Comité de Arbitragem está tranquilo porque dão razão ao árbitro em todas em decisões. Sabem o que se passa. Muitas vezes riem-se quando digo que disseram-me, quando entrei para a arbitragem, que não te fazes árbitro até chocares contra o autocarro branco. Hoje ficou demonstrado, ontem também. Até quando se acerta, vejam o que está montado", reiterou o ex-juiz, de 55 anos.