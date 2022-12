Já é conhecido o árbitro do Sp. Braga-Benfica: as nomeações para a 14.ª ronda da Liga Bwin e Sabseg

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira as nomeações para os jogos da 14.ª jornada das Ligas Bwin e Sabseg, com especial destaque para o Sp. Braga-Benfica, que contará com a arbitragem do árbitro João Pinheiro. Bruno Jesus e Luciano Maia serão os assistentes, com Ricardo Baixinho a desempenhar funções de 4.º árbitro. Hugo Miguel será o VAR e contará com o auxílio de Pedro Mota (AVAR).

Eis as nomeações para a 14.ª jornada da Liga Bwin:





Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Nuno Manso e Fábio Silva

4.º árbitro: Paulo Barradas

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Nelson Cunha



FC Porto-Arouca

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Vasco Marques

4.º árbitro: Rui Soares

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás



Gil Vicente-Santa Clara

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Ângelo Carneiro e André Costa

4.º árbitro: David Silva

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Paulo Soares



Estoril-Boavista

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: Fá Sanhá

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira



Sporting-Paços de Ferreira

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Fábio Melo

AVAR: Sérgio Jesus



Chaves-Famalicão

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Ricardo Moreira

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Tiago Costa



Vizela-Vitória

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Marcos Brazão



Sp. Braga-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Pedro Mota





Árbitro: Anzhony RodriguesAssistentes: Andreia Sousa e Rodrigo Roque4.º árbitro: Miguel FonsecaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Hugo Marques4.º árbitro: Jonathan BaboÁrbitro: Flávio LimaAssistentes: Ricardo Carreira e Luís Viegas4.º árbitro: Vanessa GomesÁrbitro: Bruno VieiraAssistentes: Cátia Tavares e Gonçalo Freire4.º árbitro: Pedro FelisbertoÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: David Soares e Leonel Ferreira4.º árbitro: Jorge FernandesÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Filipe Fernandes e Flávio Antunes4.º árbitro: Nuno EirasÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nelson Cunha e Luís Costa4.º árbitro Diogo Pinto