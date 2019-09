Já é conhecido o árbitro para o Aves-Sporting

O Conselho de Arbitragem da Liga nomeou Carlos Xistra para o Aves-Sporting desta noite, encontro que encerra a 7.ª jornada da Liga NOS e que marca a estreia de Jorge Silas no comando técnico dos leões.





O árbitro, da AF Castelo Branco, terá como auxiliares Jorge Cruz e Marco Vieira, com João Gonçalves a exercer as funções de quarto árbitro.Na Cidade do Futebol estarão António Nobre (VAR) e Rui Teixeira (AVAR).