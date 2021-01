Já há árbitro para o FC Porto-Benfica

Luís Godinho foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o FC Porto-Benfica.





O juiz da AF Évora vai ter Rui Teixeira e Valter Rufo como assistentes e Rui Costa no papel de quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Hugo Miguel e o AVAR será Ricardo Santos.O jogo está marcado para sexta-feira às 21 horas no Estádio do Dragão.