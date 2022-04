Já são conhecidos os árbitros do Sp. Braga-FC Porto e do Boavista-Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hugo Miguel e Manuel Mota serão, respetivamente, os árbitros do Sp. Braga-FC Porto e Boavista-Sporting, jogos da 31.ª jornada da Liga Bwin, que se disputam na próxima segunda-feita.Confira as nomeações do Conselho de Arbitragem da FPF.Árbitro: Tiago MartinsAssistentes: Bruno Jesus e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Artur Soares DiasAVAR: Rui LicínioÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Nuno Manso4.º árbitro: João PinhoVAR: João PinheiroAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Ricardo Santos e Nuno Pereira4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Fábio MeloAVAR: André DiasÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Vítor FerreiraAVAR: Nélson Cunha