Já são conhecidos os árbitros dos jogos de Benfica e FC Porto na 11.ª jornada da Liga NOS

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, este sábado, as equipas de arbitragem que irão arbitrar os jogos da próxima 11.ª jornada da Liga NOS, com especial destaque para os embates entre Benfica e Portimonense e Vitória de Guimarães e FC Porto.

Na receção das águias aos algarvios, o árbitro escolhido foi Tiago Martins, da AF Lisboa, que contará com os assistentes Pedro Mota e Hugo Ribeiro, com Fábio Veríssimo no papel de quatro árbitro e com Bruno Esteves e Ricardo Santos a desempenhar funções como VAR e AVAR, respetivamente.Já na viagem dos dragões ao Castelo vimaranense, o árbitro será Hélder Malheiro, da AF Lisboa, que terá André Campos e Rui Cidade como assistentes, David Silva como quarto árbitro e ainda com Vasco Santos e Bruno Rodrigues nas funções de VAR e AVAR, respetivamente.FC Famalicão-Gil Vicente FCÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Vasco SantosAVAR: Bruno RodriguesCD Nacional-CD TondelaÁrbitro: João BentoAssistentes: Carlos Covão e Pedro Felisberto4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Luís FerreiraAVAR: Paulo MirandaSC Farense-FC Paços de FerreiraÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Nuno AlmeidaVAR: João PinheiroAVAR: Luciano MaiaBelenenses SAD-Sporting CPÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: João Malheiro PintoVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásRio Ave FC-Marítimo M.Árbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Álvaro Mesquita4.º árbitro: João CasegasVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui TeixeiraBoavista FC-SC BragaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Bruno EstevesAVAR: Ricardo SantosSL Benfica-Portimonense SCÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Fábio VeríssimoVAR: Bruno EstevesAVAR: Ricardo SantosMoreirense FC-CD Santa ClaraÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Bruno Trindade e Sérgio Jesus4.º árbitro: Manuel MotaVAR: Luís FerreiraAVAR: Paulo MirandaVitória SC-FC PortoÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: André Campos e Rui Cidade4.º árbitro: David SilvaVAR: Vasco SantosAVAR: Bruno Rodrigues