Já são conhecidos os árbitros nomeados para os jogos da 17.ª jornada da Liga Bwin

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira os árbitros nomeados para os encontros da 17.ª jornada da Liga Bwin, que começa já amanhã com o Santa Clara-Sporting.Rui Costa foi o juiz nomeado para o encontro entre açorianos e leões, ao passo que António Nobre vai dirigir o Estoril-FC Porto no sábado. Para a receção do Benfica ao Paços de Ferreira, no domingo, foi Vitor Ferreira o árbitro escolhido.Árbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: João AfonsoVAR: Luís FerreiraAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Luís Costa e Marco Vieira4.º árbitro: Rui LimaVAR: Luis GodinhoAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: Pedro FerreiraVAR: Rui OliveiraAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: David SilvaAssistentes: Paulo Soares e Hugo Marques4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Luís FerreiraAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Nélson Cunha4.º árbitro: José BessaVAR: João GonçalvesAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Paulo Brás e Nuno Pereira4.º árbitro: João BernardinoVAR: Cláudio PereiraAVAR: Tiago MotaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Vasco SantosAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: António NobreAssistentes: Hugo Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Artur Soares DiasAVAR: Rui LicínioÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos4.º árbitro: Flávio LimaVAR: João PinheiroAVAR: Tiago Costa