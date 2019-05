Já são conhecidos os árbitros para a 32.ª jornada da Liga NOS

O árbitro portuense Artur Soares Dias vai dirigir no sábado o Benfica-Portimonense, da 32.ª jornada da Liga NOS, enquanto o lisboeta Hugo Miguel foi designado para o FC Porto-Desportivo das Aves, no mesmo dia.O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que anunciou esta quinta-feira os árbitros nomeados para os jogos da antepenúltima ronda dos dois campeonatos profissionais, designou Luís Godinho como VAR do encontro da Luz, enquanto Vasco Santos terá esse papel no Dragão.O Benfica lidera a Liga NOS, com 78 pontos, mais dois do que o FC Porto, campeão em título, que na jornada anterior 'tropeçou' em Vila do Conde, ao empatar 2-2 ante o Rio Ave.A visita do Sporting ao Belenenses, no domingo, será arbitrada pelo lisboeta João Capela, enquanto a deslocação do Sporting de Braga ao recinto do Marítimo terá como juiz Manuel Oliveira, da associação do Porto.Árbitro: João Malheiro PintoAssistentes: Pedro Felisberto e Ricardo Luz4º árbitro: Joel ValeVAR: Bruno PaixãoAVAR: Paulo RamosÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Tiago Leandro e Nélson Cunha4º árbitro: Gustavo CorreiaVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Rodrigo PereiraÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Paulo Vieira e Jorge Fernandes4º árbitro: João MatosVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Inácio Pereira4º árbitro: João PinhoVAR: Luís GodinhoAVAR: Valter RufoÁrbitro: Hugo MiguelAssistentes: Álvaro Mesquita e Ricardo Santos4º árbitro: Bruno VieiraVAR: Vasco SantosAVAR: Bruno TrindadeÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Eiras4º árbitro: Albano CorreiaVAR: Bruno EstevesAVAR: Venâncio ToméÁrbitro: João CapelaAssistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás4º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Luís FerreiraAVAR: Pedro Ricardo RibeiroÁrbitro: Jorge SousaAssistentes: Nuno Manso e Tiago Mota4º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Rui OliveiraAVAR: André Nogueira DiasÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Paulo Soares e Sérgio Jesus4º árbitro: João BentoVAR: Rui CostaAVAR: Tiago Costa