João Capela apita pela última vez

Ao cabo de 22 anos de carreira, João Capela apitou pela última vez. O lisboeta, de 44 anos, colocou um ponto final no seu percurso na final da Taça da Associação de Futebol de Lisboa, com o Pero Pinheiro a bater (2-0) o Coutada com golos de Lamas (8’) e Hilário (76’). Mas Capela também mereceu destaque, ao despedir-se enquanto fazia um balanço positivo dos 149 jogos que fez na Liga, por exemplo.

"Este é o primeiro jogo de um novo ciclo. Quando entramos em campo isso não interessa. Fazemos sempre o jogo como se fosse a nossa final. Estou concentrado da mesma forma que estive na minha carreira e a desfrutar do momento", começou por explicar à Sport TV. "149 jogos na Liga? É muito jogo! Sou um privilegiado. Tenho de estar muito contente com a minha carreira. Em termos pessoais, fiz tudo o que estava ao meu alcance. A sensação com que fico é de que, independentemente das críticas que fizeram ao árbitro, algo que é normal, em relação à pessoa João Capela nunca houve qualquer crítica. Antes pelo contrário. Mantive uma relação com todos os clubes, de todos os sectores, de forma muito positiva e é isso que também guardo", destacou.

Capela, que viu as classificações desta temporada ditarem uma descida de categoria, recebeu as insígnias de internacional em 2011, algo que não esquece. "É o ponto alto de um árbitro de qualquer modalidade. Tive essa felicidade em 2011 e foi um dos pontos altos da minha carreira", revelou, antes de deixar conselhos para os mais novos: "É uma profissão muito desafiante. Conseguem, ao fim de algum tempo, ganhar muitas competências que vão ser muito importantes. Acima de tudo, foquem-se naquilo que controlam. Tenham compromisso e muita paixão."