João Capela distinguido

João Capela, ex-árbitro de futebol, foi agraciado ontem na cerimónia anual do Cartão Branco com o prémio Personalidade, pelo trabalho realizado para promover o recurso que visa educar para a cidadania e responsabilidade no desporto. "Pretendemos que o árbitro também seja visto como um agente que valoriza os jogadores. Como tal, temos de continuar a motivar os árbitros para exibir este cartão", realçou João Capela, que assumiu o muito trabalho ainda por fazer junto das entidades. O evento também serviu para distinguir as associações de futebol de Lisboa, Leiria, Beja e Aveiro, assim como as federações de triatlo e patinagem por incentivarem para este tipo de comportamentos.