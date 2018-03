Continuar a ler

Numa conversa descontraída, Capela explicou que o mais difícil foi a adaptação numa fase inicial. "Portugal foi pioneiro e em dois meses decidiu avançar para esta tecnologia. Felicito a FPF pela coragem que teve em implementar esta ferramenta. É um ano de testes que têm sido referência de boas práticas para o International Board. A maior dificuldade foi mudar as rotinas da arbitragem que tive durante 20 anos. Tive de aprender que tenho algo a que posso pedir ajuda. Fizemos uma formação ‘on job’ muito intensa. Só a prática nos faz crescer", referiu o árbitro, que não vê "um futuro sem VAR".



Capela aproveitou ainda para garantir que os árbitros trabalham em conjunto "Todos estão no mesmo patamar e os árbitros reconhecem isso. Não existe estatuto. Somos uma equipa de seis elementos que trabalha com o mesmo fim. Não há classificações, mas continua a haver avaliação ao desempenho dos árbitros, do VAR, da equipa. Recebo uma informação do Artur Soares Dias da mesma forma que recebo do António Nobre. É um colega que me está a passar uma informação e a fazer o seu trabalho da melhor forma. Lances de interpretação vão continuar a ter sempre interpretações diferentes. Há confiança", resumiu.



Por outro lado, o árbitro lisboeta não acredita que o vídeo-árbitro possa vir a ter mais influência do que o próprio juiz de campo. "VAR não veio dizer que somos menos capazes. Veio ajudar. O IFAB não quer tirar autonomia ao árbitro. Por essa lógica, não era preciso haver um ser humano ali. O árbitro é gestor de emoções também. O que me dá mais prazer é superar-me em termos emocionais e levar 22 jogadores até ao fim sem expulsões ou picardias. Se a tecnologia me controlar com um joystick perde-se a essência do futebol. A evolução pode passar por explicar as decisões nos estádios", rematou.

"Fico mais pressionado como vídeo-árbitro quando tenho de intervir do que quando estou em campo. As pulsações devem ser bem mais altas quando tenho de falar com o meu colega que está em campo a apontar a algum erro", confessou o juiz, de 43 anos, que fez parte de um painel que contou com Luciano Gonçalves, presidente da APAF, Daúto Faquirá e Duarte Gomes.