João Paulo Rebelo: «É fundamental olhar para a profissão árbitro»

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, confirmou em entrevista ao Canal 11 a realização de uma reunião a pedido do presidente do Conselho de Arbitragem para regular profissão de árbitro.





"Será provavelmente um dos temas que vamos discutir numa reunião que em princípio ainda acontecerá esta semana. Gostava de dizer, de forma muito tranquila, que deve haver poucos sectores tão autorregulados como o futebol. Acompanho essa preocupação e tudo o que possa fazer para ajudar, farei."João Paulo Rebelo referiu ainda: "Não me importo de me apresentar como defensor de árbitros, de dirigentes e jogadores e todos os agentes que são indispensáveis ao futebol."Para o governante "é fundamental que o futebol olhe para a profissão de árbitro" e, nesse sentido, sublinha que o "sector deve olhar para todos os agentes de forma equilibrada, aquando da discussão da centralização dos direitos televisivos".